Ponferrada abre la feria de las rebajas en el Museo del Ferrocarril con descuentos del 70 y 80%

Un momento de la inauguración este viernes de la Feria de las Rebajas de Ponferrada en el Museo del Ferrocarril.ANA F. BARREDO

La asociación de comerciantes Templarium abrió este viernes en Ponferrada una nueva edición de la Feria de las Rebajas, que se prolongará todo el fin de semana, sábado y domingo, en horarios de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. El presidente de Templarium, Felipe Álvarez, agradeció la colaboración de entidades como el Ayuntamiento y su concejalía de Comercio, así como la Ponferradina entre otros, y dijo que los descuentos son importantes, dado que se aplicarán rebajas en los productos "en torno al 70 y 80%".

Son en total 34 expositores de productos, que han tenido que ser reubicados dado que se está quedando pequeño el espacio disponible, debido a que no pueden utilizar el área de Estación Arte. La feria de las rebajas acoge a tiendas de ropa, de calzado, ópticas, joyería, ropa de hogar, complementos, regalos. bolsos, ropa infantil, de señora, caballero, joven o librerías. "Es lo significativo de lo que es el pulmón comercial de una ciudad como Ponferrada, que es la capital del Bierzo y el mayor punto comercial", dijo Felipe Álvarez en la inauguración.

Habrá tres sorteos entre los clientes. Hoy viernes será de 200 euros, con las compras que se realicen durante todo el día se hará un sorteo con la participación presencial. A las 18.30 horas deben introducir en las urnas el boleto y a las 19.00 horas se hace el sorteo para gastar ese dinero en la misma jornada. Mañana sábado y el domingo será de 300 euros.

La asociación de comerciantes no se plantea cambiar la ubicación y siguen apostando por este lugar, en donde se han cumplido más de una veintena de ediciones.