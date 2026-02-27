El agua de Toral de Merayo, Rimor, Ozuela y Orbanajo vuelve a ser apta para consumo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada acordó, en la última reunión del Centro de Coordinación Operativo (Cecop), reducir la situación de emergencia declarada hace días tras constatar que el agua de la red vuelve a ser apta para el consumo en todas las localidades afectadas por la destrucción de la estación de captación de agua de Santa Lucía de Valdueza. Toral de Merayo, Rimor, Ozuela y Orbanajo se quedaron sin suministro después de que los arrastres producidos por las lluvias dañaran la infraestructura.

Los últimos análisis realizados por el laboratorio municipal y por los técnicos de los Servicios de Control de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, «confirman que el agua cumple con todos los parámetros sanitarios establecidos, por lo que los vecinos pueden volver a utilizar el agua de sus grifos con total normalidad», informaron fuentes municipales. No obstante, el Plan Territorial de Protección Civil se mantendrá en estado de alarma debido a la posibilidad de que las obras provisionales en la estación de Santa Lucía puedan perder funcionalidad», explicaron las mismas fuentes.

El alcalde, Marco Morala, agradeció la «colaboración y comprensión» de la ciudadanía y «el trabajo coordinado de todos los servicios y administraciones que han contribuido a resolver esta incidencia en el menor tiempo posible». Hasta que se ha normalizado la situación, los vecinos recibieron agua embotellada y los depósitos se llenaron con camiones cisterna de la Diputación de León, salvo en el caso de Toral, que fueron conectados mediante mangueras con el Canal de Cornatel.