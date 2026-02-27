Un camión de Correos se estampa contra una farola en Ponferrada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

A las 08:22 horas el 112 ha recibido un aviso de la colisión de un camión de correos contra una farola en la rotonda Ciclistas, en la Avenida Montearenas de Ponferrada. El 112 ha solicitado asistencia sanitaria para atender a un varón de unos 60 años que se encontraba mareado. Al lugar de los hechos, se ha trasladado la policía local de Ponferrada, la Policía Nacional y una ambulancia.