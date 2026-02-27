La Uned sienta las bases de una nueva era de comunicación social

La próxima implantación del Grado de Comunicación en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) no es el motivo principal, pero sí una de las causas de que el centro asociado de Ponferrada haya dedicido dar un vuelco a la forma en la que comunica y se comunica con la sociedad. Y lo hace, además, coincidiendo con la celebración del 20 aniversario del Centro Tecnológico Intecca, que hace ya dos décadas que —desde Ponferrada— diseña, desarrolla y da soporte a herramientas tecnológicas dirigidas, inicialmente, a la enseñanza a distancia, pero ya abiertas al mundo. No en vano, es la enorme capacidad de transferencia de conocimiento y tecnología que ha adquirido el centro el hecho más reseñable para el director de la Uned en Ponferrada, Jorge Vega, quien además estuvo al frente del Intecca desde el principio.

La Uned ha reforzado su equipo de comunicación con más recursos humanos y da un paso más en la generación de contenido con la puesta en marcha de un programa, estilo magacín, que se emitirá con una periodicidad mensual a través de los canales de la universidad y con tecnologías propias. Desde el Bierzo para toda España. Ese nuevo espacio televisivo, para el que se ha creado un plató en el propio centro, está enfocado a la divulgación de la ciencia y la cultura, se denomina ‘Conecta2’ y será conducido por la comunicadora María de Miguel. «Es un proyecto de aquí, pero muy conectado y coordinador con la Universidad. Queremos ser capaces de poner al Bierzo en el mapa, más de lo que ya está, y abordaremos temáticas de ámbito local, pero también nacional e internacional», adelantó Vega.

La Uned de Ponferrada se ha marcado el reto de ser un «centro de referencia» dentro de ese futuro Grado de Comunicación como también lo fue hace 20 años con la incorporación del Intecca que, hoy día, tiene un volumen de actividad «sin parangón» en su segmento, dijo Jorge Vega, con 800.000 vídeos en sus repositoriso, 80 millones de visitas, que son tutorías, y 800.000 usuarios. «Tenemos un potente generador de contenidos digitales capaz de publicar revistas científicas y ya estamos usando de forma masiva la inteligencia artificial», añadió el director.

Con la puesta en marcha de un magacín, el centro asociado de la Uned en Ponferrada profundiza en la unión con la sociedad y el territorio que ya abandera la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local que, además, se vale del soporte que le brinda el Intecca para promover acciones y reforzar el trabajo de otros organismos e instituciones. «La divulgación científico-cultural con un enfoque social también es un papel que la Uned tiene que jugar y mejorar. Todo ellos en el marco de este Grado de Comunicación», apuntó Jorge Vega, que compareció acompañado de María de Miguel, del responsable de comunicación del centro, Álvaro Prieto; y del director de Uned Media, Ángel Mancebo.

Investigación, ciencia, educación y salud —también mental— son parte de los contenidos que abordará ‘Conecta2’ a partir del próximo mes de mayo. Un año de trabajo hay detrás de esta iniciativa que pretende dar voz a profesionales de diversos ámbitos para conectar (valga la redundacia) con las necesidades de la sociedad. «Es un gran reto para la Uned», reconoció Mancebo. «La Uned nos une y 'Conecta2' nos conecta» fue el lema más repetido por los presentes.