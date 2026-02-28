Ponferrada impulsa una campaña para la recogida separada de biorresiduos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada ha puesto en marcha una campaña formativa e informativa para la implantación del sistema de recogida separada de biorresiduos -principalmente restos de comida y de poda— en el municipio. El fin de esta acción es "mejorar la gestión de residuos y avanzar en los objetivos medioambientales marcados por la normativa europea".

En esta primera fase, se han instalado los primeros contenedores marrones en la vía pública y el número se irá ampliando en función de las necesidades detectadas en los distintos barrios. La campaña también contempla un programa de actividades para concienciar a la ciudadanía que se desarrollarán en los centros educativos, el Campus de Ponferrada de la Universidad de León, los centros cívicos de Flores del Sil, La Placa, Campo, Columbrianos, Cuatrovientos y Fuentesnuevas; en el casco antiguo de la ciudad, en el Museo de la Radio, a pie de calle en la zona centro en el centro comercial El Rosal y también con visitas a establecimientos de hostelería y comercios.

El Ayuntamiento informa de que para formar parte de este nuevo programa de reciclaje, los interesados deben inscribirse vía online a través de la página web municipal (www.ponferrada.org). Así recibirán el kit necesario, compuesto por un cubo domiciliario uno específico para grandes productores, en caso de que sean negocios; bolsas biodegradables y sacas para restos de poda domiciliaria. Así mismo, se les entregará una llave de apertura del nuevo contenedor marrón, implantada para "evitar confusiones con el contenedor habitual y garantizar así una correcta separación", explican fuentes municipales.

"Esta nueva separación permitirá reducir la cantidad de residuos que se envían al vertedero y transformar los restos orgánicos en compost útil para la agricultura y el mantenimiento de las zonas verdes de Ponferrada", asegura el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ponferrada, Carlos Fernández, que animó a la ciudadanía a "participar en este nuevo sistema, construyendo entre todos una ciudad más limpia, sostenible y comprometida con el futuro".

Esta actuación se desarrolla en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está financiada por la Unión Europea.