Corullón ya tiene financiación para consolidar el poblado del wólfram

El Ayuntamiento de Corullón ha conseguido la financiación para consolidar el poblado del wólfram en la Peña del Seo (Cadafresnas) y arreglar la vivienda del guarda, que es la que está en mejor estado, para convertirla en un museo en el que los visitantes puedan conocer cómo era la rutina doméstica allá por los años 50, cuando La Piela rezumaba vida, en pleno esplendor de la mina de wolframio. La Diputación de León vuelve a estar detrás de la inversión, sosteniendo una iniciativa de recuperación patrimonial que comenzó con la rehabilitación del que hoy es el centro de recepción de visitantes «La Montaña Negra». El Ayuntamiento, que ya ha iniciado la redacción del proyecto, había solicitado una ayuda de 300.000 euros y le han sido consignados 270.000 euros del Plan R de la institución provincial. Los 30.000 restantes saldrán de las arcas municipales.

De esta forma, Corullón avanza en la recuperación y puesta en valor de La Piela como recurso turístico y no lo hace solo. Hoy mismo se presentó un programa de actividades que la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local de la Uned ha diseñado —con la colaboración de otras entidades y organismos— para dotar de contenido a «La Montaña Negra» durante todo el año. Un calendario que incluye «actividades de todo tipo y de diversas disciplinas; desde la cultura, la historia y la ingeniería, hasta turismo, botánica, medioambiente y tema social, entre otros», explicó el alcalde, Luis Alberto Arias, convencido del potencial que tiene el entorno desde el punto de vista patrimonial y paisajístico.

Acto de presentación del calendario de actividades en La Montaña Negra.ANA F. BARREDO

Todo ha sido pensado para que el centro de recepción de visitantes del poblado del wólfram prospere y se convierta en un lugar de encuentro mensual (algunos meses en más de una ocasión) para la exposición, el debate y el análisis de temas de interés. También el acceso. «La organización colaborativa de esta agenda permitirá articular ordenadamente la movilidad para el desarrollo de las actividades en este espacio tan singular», explicaron fuentes de la Uned. El director del centro, Jorge Vega, y el historiador y coordinador de la Cátedra, Francisco Balado, son los nombres propios detrás de esta iniciativa.

Lo que el Ayuntamiento de Corullón quiere hacer con la nueva ayuda que recibirá del Plan R de la Diputación de León es evitar que lo que queda de la treintena de viviendas de este poblado minero se venga abajo y hacer de la casa que habitó la familia del guarda un lugar de memoria «con la cocina de hierro, los baños antiguos, la despensa y el mobiliario» de aquella época. «Todo tal y como cuando se vivía allí», explica el alcalde.

Asistentes a la jornada organizada por la Uned y el Ayuntamiento de Corullón.ANA F. BARREDO

Actividades a los pies de la Peña del Seo

Un taller sobre la vegetación autóctona, con reconocimiento de la zona, será la próxima actividad que albergará La Montaña Negra de La Piela, el 22 de marzo. El Filandón Berciano está detrás de la acción a la que seguirá, ya en mayo, una visita guiada de la que se ocupará Guías Bierzo. Esto y las otras actividades ya confirmadas del nuevo calendario del centro de recepción de visitantes del poblado del wólfram se pueden consultar en una página web habilitada para tal fin por la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local de la Uned (montana-negra.catedraturismosostenible.es). Aquí se irán detallando las propuestas, los horarios y los lugares de los que partirá el transporte para cada una.

Un acto de hermanamiento entre el Instituto de Estudios Bercianos y el Instituto de Estudios Valdeorreses y la conferencia del ingeniero de minas Roberto Matías ha abierto esa agenda este sábado.