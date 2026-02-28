Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ponferrada fue escenario el pasado viernes 27 de febrero de una jornada marcada por la solemnidad y el reconocimiento institucional. Mª del Carmen García Martínez, quien desempeñó el cargo de interventora municipal durante los últimos treinta años, participó en su última sesión plenaria antes de iniciar una nueva etapa personal tras su jubilación.

Su salida representa la conclusión de un ciclo fundamental para la administración local. A lo largo de estas tres décadas, García Martínez se consolidó como una figura clave en la gestión económica y fiscal de la ciudad, aportando un rigor técnico esencial para garantizar la estabilidad y la transparencia de las cuentas públicas. Su labor constante le permitió ganarse el respeto y la confianza de las sucesivas corporaciones municipales que han pasado por la casa consistorial durante su extenso mandato.

Ponferrada despide con gratitud a su interventora tras tres décadas de servicio público.AYTO DE PONFERRADA

El ambiente durante la sesión estuvo impregnado de una profunda emotividad. Los representantes municipales dedicaron palabras de gratitud a su trayectoria, subrayando no solo su solvencia profesional y su profundo conocimiento del engranaje administrativo, sino también su compromiso humano con el servicio público. La despedida puso de manifiesto el legado de una funcionaria que dedicó la mayor parte de su vida laboral a velar por la integridad financiera de Ponferrada.

Con este último acto administrativo, el Ayuntamiento cerró un capítulo de su historia reciente, despidiendo a una de sus figuras técnicas más veteranas con los mejores deseos para su futuro. La institución hizo público su agradecimiento por una labor caracterizada por la entrega incansable y la lealtad a la institución municipal durante todo este tiempo.