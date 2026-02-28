Morán insiste que la Junta hipotecó a los regantes del Canal Bajo del Bierzo por no priorizar la modernización

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

A vueltas con el Canal Bajo del Bierzo sigue PSOE y PP, entre críticas por la gestión de unos y otros. Los socialistas de León han vuelto a insistir en que fueron el PP y Vox en la Junta de Castilla y León los que "hipotecaron a los regantes del Canal Bajo del Bierzo por no priorizar su modernización ni en la primera ni en la segunda fase del reparto de fondos europeos”. Lo dice el presidente del partido en la provincia y alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, que acusa a los populares de "mentir una vez más" cuando dicen que la hipoteca es por culpa Gobierno y asegura que si el proyecto se incluyó en la tercera fase fue "por la presión que ejercimos desde el PSOE" en la Diputación de León y "gracias a la colaboración de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa)".

"Quienes no apostaron ni en su momento ni ahora por la comarca y su economía fueron ellos, al margen de las épocas electorales que, como siempre, prometen y prometen y cuando gobiernan se olvidan de todo", le espetó Morán a los del PP del Bierzo para después poner el foco en los regantes, a quienes acusa de "no haber insistido reclamando lo que merecían y nunca han dicho nada, porque han sido sumisos a este PP que solo actúa en detrimento de la economía del territorio y de los agricultores que van a regar o a utilizar el agua de esta infraestructura".

Así las cosas, el PSOE leonés insiste en que es el Gobierno de España el que está realizando "la mayor inversión en modernización de regadíos de las últimas décadas, "frente a una Junta de Castilla y León que continúa mintiendo descaradamente y presumiendo de inversiones que no ejecuta".

Valcarce niega la mayor

La respuesta del PP a la contestación del PSOE no tardó en llegar. El coordinador del partido en el Bierzo y alcalde de Carracedelo, Raúl Valcarce, acusó a los socialistas de "intentar desviar el debate y confundir a los regantes para ocultar que los agricultores tendrán que devolver durante 50 años más de 29 millones de euros del crédito canalizado por el Gobierno a través de Seiasa". También recordó que "el reparto de los fondos y el modelo de financiación de las actuaciones no lo decide la Junta, sino el propio Gobierno".

Valcarce destaca también que la administración autonómica "ha incrementado su esfuerzo económico en las actuaciones que le corresponden, elevando su cofinanciación del 26% al 33% para evitar que los regantes del Canal Bajo del Bierzo resulten perjudicados". En total -apunta el coordinador del PP en el Bierzo- las actuaciones impulsadas por la Junta "suponen una inversión cercana a los 23 millones de euros a fondo perdido, que los agricultores no tendrán que devolver".