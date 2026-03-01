El fuego en una campana extractora obliga a los bomberos a ventilar toda la planta de un edificio en Ponferrada

Uno de los bomberos, en la cocina afectada por el fuego.BOMBEROS PONFERRADA

Una dotación del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Ponferrada ha tenido que intervenir, en torno a las 13.00 horas de hoy, en un incendio declarado en la cocina de una vivienda ubicada en el número 16 de la calle San Genadio de Ponferrada. Una llamada al parque de bomberos alertó de la presencia de humo en la cuarta planta del edificio.

Cuando los efectivos de extinción llegaron al lugar, el humo ya había invadido la vivienda afectada y el resto de la planta, dificultando la visibilidad, por lo que fue necesario emplear una cámara térmica para localizar el foco del incendio, que se encontraba en la campana extractora de la cocina, y proceder extinción. También fueron necesarias labores de ventilación tanto de la casa afectada como del resto de pisos de la cuarta planta, que igualmente resultaron invadidos por el humo.

Los daños materiales provocados por el fuego se concentran en la cocina y la propietaria de la vivienda, una mujer mayor, fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios sin que fuera necesario su traslado al hospital, según la información facilitada por los propios bomberos.