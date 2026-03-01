La berciana que lucha contra el cáncer desde un laboratorio en Londres

En el Cancer Institute de la University College London (UCL) de Londres hay una voz con acento berciano, una doctora en biomedicina que trabaja como investigadora clínica y científica especialista en citometría de flujo, una técnica de laboratorio que analiza las características de las células y es crucial para el diagnóstico de enfermedades oncológicas, ya que permite estudiar el comportamiento celular y actuar en consecuencia de manera personalizada. La ponferradina Sandra Fernández Vallinas llegó a Reino Unido en el año 2013 y, desde entonces, ha participado en la investigación, diseño, análisis y validación de «un amplio y diverso» número de experimentos en ensayos clínicos de fase I y II, es decir, los primeros pasos para probar nuevos tratamientos en humanos.

«Me he especializado en citometría de flujo, trabajando tanto en inmunología como en oncología», asegura. Su labor se centra, principalmente, en terapias innovadoras, como las basadas en células CAR-T, que ofrecen opciones de remisión duradera de la enfermedad en pacientes que ya han agotado otras vías. Lo que se hace es alterar en el laboratorio las denominadas células T, que son un tipo de glóbulos blancos, para que puedan destruir las células cancerosas. Una terapia que ha demostrado ser especialmente efectiva con cánceres de sangre, con la leucemia, los linfomas y los mielomas.

«La función principal que desempeño es asegurar que los análisis se realicen mediante métodos correctamente validados y que los datos obtenidos sean fiables y cumplan con la normativa vigente. Esta labor integra la investigación científica con la coordinación y supervisión de proyectos, contribuyendo a que los estudios se desarrollen con rigor y seguridad y a que la información generada respalde de manera sólida las decisiones médicas y el avance de nuevos tratamientos contra el cáncer», explica Fernández Vallinas.

"Me preocupa la incidencia del cáncer en nuestra zona y el debilitamiento de los recursos sanitarios que ha sufrido en los

últimos años» Sandra Fernández Vallinas

Esta investigadora berciana fue el enlace de la asociación de pacientes y familiares Oncobierzo con la sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido (Ceru) para la organización de la primera Jornada de Divulgación Científica en Oncología celebrada recientemente en Ponferrada. Forma parte del comité del cáncer de esta entidad desde 2023 y de su mano ha dependido en gran parte el evento enfocado en acercar la ciencia a la sociedad en un tema especialmente sensible.

«Me preocupa la incidencia del cáncer en nuestra zona y el debilitamiento de los recursos sanitarios que ha sufrido en los últimos años. Con esta jornada, hemos tratado de ofrecer información a los asistentes, proporcionando conocimientos sobre diagnóstico, terapias, prevención y cuidado de pacientes oncológicos, de la mano de investigadores y profesionales médicos y de una forma clara, accesible y útil para la comunidad», afirma.

Lo que las investigaciones en las que Sandra Fernández Vallinas trabaja permiten es «mejorar la toma de decisiones clínicas, optimizar el diseño de los tratamientos y contribuir a que nuevas terapias innovadoras lleguen a los pacientes de forma segura y eficaz». En definitiva, garantizar la efectividad y la seguridad de lucha contra el cáncer. Además, también suma a su currículum haber formado parte de los denominados key workers (trabajadores claves) durante la pandemia de covid-19, colaborando con el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. «Por aquel entonces, todos los laboratorios se convirtieron en covid test labs y mi trabajo se centró en analizar y notificar los resultados de PCR», explica la investigadora berciana.