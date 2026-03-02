El PSOE presenta en el Bierzo un programa con 40 medidas para cambiar las políticas del PP

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Los candidatos a las Cortes de Castilla y León por el PSOE por León, Mario Rivas y Mabel Fernández, presentaron esta mañana, en Ponferrada, el programa electoral basado en 40 medidas para “cambiar 40 años de políticas del PP” en Castilla y León. Un programa que estará centrado en las personas y se desarrollará “de la mano de los colectivos necesarios”.

El candidato Rivas desgranó las medidas, entre las que se incluye la sanidad, ámbito en el que aboga por “aumentar los recursos hasta el 25 % del total del presupuesto” y lograr lista de espera cero en atención primaria. También reivindicó la radioterapia en el Hospital El Bierzo, el centro de salud de Ponferrada II y el hospital intermedio en Villablino, que podría dar servicio a parte de la comarca berciana.

Otra de las apuestas en El Bierzo en la agenda de los socialistas es el Parque Agroalimentario, que Rivas definió como “indispensable”. “No se ha hecho nada y es fundamental para el PSOE; es clave para el desarrollo del Bierzo”, precisó.

La hoja de ruta del PSOE para alzar a Carlos Martínez como presidente de la Junta de Castilla y León destaca también medidas como el 100 % de la cuota para nuevos autónomos durante los primeros 24 meses, la creación del bombero forestal como “inversión y no gasto”, que pueda estar operativo los 365 días del año, y la creación del territorio 30 minutos, que, según explicó Mario Rivas, se basa en garantizar el acceso a servicios públicos en ese tiempo máximo.

Asimismo, el PSOE apuesta por el impulso a los polígonos industriales de Bembibre y Fabero y por un plan de vivienda pública y alquiler social para “favorecer la emancipación juvenil, que es clave para que los jóvenes se queden”.

Finalmente, el socialista Mario Rivas insistió en que el programa se basa en tres derechos fundamentales: quedarse a vivir aquí, la posibilidad de regresar y el derecho a venir.