El Museo del Bierzo acoge “Genias", cedida por el Festival de Teatro Clásico de Almagro
EL Museo del Bierzo en Ponferrada acoge la muestra “Genias”. Se trata de una instalación audiovisual concebida como un espacio de memoria y homenaje a autoras y personajes femeninos del Siglo de Oro, interpretados por una veintena de actrices contemporáneas.
La exposición, que estará expuesta en la cripta del Museo del Bierzo del 4 al 22 de marzo, ha sido cedida por el Festival de Teatro Clásico de Almagro, donde se instaló en su última edición, y está comisariada por Irene Pardo, directora de este prestigioso festival.
“Genias” invita a detenernos en el silencio y a reconocer las voces femeninas que durante siglos quedaron ocultas. De esta forma, se ofrece como un tributo a las actrices de todas las generaciones, un lugar de encuentro donde el público comparte la concentración, la emoción y la presencia de quienes dan vida a estas palabras.
En este espacio, los textos del Siglo de Oro dialogan con nuestro presente y encuentran resonancia en el siglo XXI.
La instalación reúne un mosaico de 21 autoras y personajes femeninos del Siglo de Oro, de Ana Caro de Mallén o María de Zayas a Sor Juana Inés de la Cruz, interpretados por una veintena de actrices contemporáneas, de Adriana Ozores a Nathalie Seseña. Actrices que prestan su cuerpo y su voz para reconstruir, desde el presente, una memoria que el tiempo intentó silenciar.
Toda época decide a quién presta oído y a quién deja en los márgenes de la escucha. Durante siglos, la historia del pensamiento y la escena se ha contado con una voz que no siempre incluyó todas las voces. Hubo mujeres que escribieron, imaginaron y pensaron con la misma agudeza con la que fueron borradas. “Genias” es una invitación a escuchar, a detenerse en lo que no suele tener volumen, a acoger las palabras de las mujeres que hicieron del lenguaje un refugio y una forma de resistencia.
La instalación audiovisual, creada y producida por el Festival de Almagro en colaboración con la Compañía Nacional de Teatro Clásico y patrocinado por el Instituto de las Mujeres, se podrá visitar en el horario habitual de apertura del Museo del Bierzo, del 4 al 22 de marzo, con entrada libre.