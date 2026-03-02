El Museo del Bierzo acoge “Genias", cedida por el Festival de Teatro Clásico de Almagro

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

EL Museo del Bierzo en Ponferrada acoge la muestra “Genias”. Se trata de una instalación audiovisual concebida como un espacio de memoria y homenaje a autoras y personajes femeninos del Siglo de Oro, interpretados por una veintena de actrices contemporáneas.

La exposición, que estará expuesta en la cripta del Museo del Bierzo del 4 al 22 de marzo, ha sido cedida por el Festival de Teatro Clásico de Almagro, donde se instaló en su última edición, y está comisariada por Irene Pardo, directora de este prestigioso festival.

“Genias” invita a detenernos en el silencio y a reconocer las voces femeninas que durante siglos quedaron ocultas. De esta forma, se ofrece como un tributo a las actrices de todas las generaciones, un lugar de encuentro donde el público comparte la concentración, la emoción y la presencia de quienes dan vida a estas palabras.

En este espacio, los textos del Siglo de Oro dialogan con nuestro presente y encuentran resonancia en el siglo XXI.

La instalación reúne un mosaico de 21 autoras y personajes femeninos del Siglo de Oro, de Ana Caro de Mallén o María de Zayas a Sor Juana Inés de la Cruz, interpretados por una veintena de actrices contemporáneas, de Adriana Ozores a Nathalie Seseña. Actrices que prestan su cuerpo y su voz para reconstruir, desde el presente, una memoria que el tiempo intentó silenciar.

Toda época decide a quién presta oído y a quién deja en los márgenes de la escucha. Durante siglos, la historia del pensamiento y la escena se ha contado con una voz que no siempre incluyó todas las voces. Hubo mujeres que escribieron, imaginaron y pensaron con la misma agudeza con la que fueron borradas. “Genias” es una invitación a escuchar, a detenerse en lo que no suele tener volumen, a acoger las palabras de las mujeres que hicieron del lenguaje un refugio y una forma de resistencia.

La instalación audiovisual, creada y producida por el Festival de Almagro en colaboración con la Compañía Nacional de Teatro Clásico y patrocinado por el Instituto de las Mujeres, se podrá visitar en el horario habitual de apertura del Museo del Bierzo, del 4 al 22 de marzo, con entrada libre.