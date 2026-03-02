Nace 'M', un vino del Bierzo elaborado con uvas de 22 mujeres para reivindicar el liderazgo femenino en el sector

Algunas de las mujeres que están detrás de este proyecto.DL

El próximo 8 de Marzo, en el acto institucional del Día Internacional de la Mujer celebrado en el Ayuntamiento de Corullón, se presentará oficialmente ‘M’, un vino elaborado a partir de uvas procedentes de las parcelas de 22 mujeres del Bierzo, que une territorio, cooperación y liderazgo femenino en una misma botella.

La iniciativa parte de Mónica González, productora de Vinos Cariñosos, quien ha impulsado este proyecto con el objetivo de visibilizar el papel fundamental de la mujer en el viñedo berciano y reforzar la cooperación como motor de futuro en el territorio. Las 22

participantes se integran bajo el nombre de Gallardas, un término que define a mujeres "valientes, firmes y con determinación y que simboliza la identidad colectiva del proyecto", aseguran las promotoras.

'M' es el resultado de un proceso compartido. Cada una de las participantes ha aportado uvas de sus parcelas. Son principalmente de Mencía y pequeñas proporciones de Garnacha Tintorera, Merenzao, Sousón, Godello, Malvasía, Doña Branca y Palomino. "La diversidad de suelos, orientaciones y microclimas que caracterizan al Bierzo se refleja en esta suma de parcelas y uvas, dando lugar a un vino joven, fresco y expresivo, elaborado en depósito de acero inoxidable, con mínima intervención y una producción limitada de 192 botellas", explican las Gallardas.

"El vino nace con una vocación clara de visibilización. Desde la gestión de la tierra hasta la vendimia y el cuidado de la viña, las mujeres han sido históricamente parte esencial del paisaje vitivinícola berciano", explica Mónica González.