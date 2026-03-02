La Junta Electoral no admite la denuncia del PSOE contra el alcalde de Ponferrada

La Junta Electoral de Zona de Ponferrada no admite a trámite la denuncia presentada por el PSOE contra el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, por unas declaraciones sobre asuntos municipales que este hizo ante los medios de comunicación el día 16 de febrero, al término del pleno de designación de los presidentes y vocales de las mesas electorales. La decisión, tomada por unanimidad de los cinco vocales, responde a que los hechos denunciados no se corresponden con «ninguno de los supuestos prohibidos en la norma».

Ese día, Marco Morala anunció un plan de bacheado de calles y de arreglo de aceras urgente para hacer frente a loa daños causados por las borrascas y la apertura del proceso para redactar una nueva Ordenanza de Inspección Técnica de Edificios, entre otros asuntos. El PSOE entendió que vulneraba la normativa vigente por la proximidad de las elecciones y la Junta Electoral de Zona no lo valora de igual modo y por eso no admite a trámite la apertura de expediente sancionador. Entre los supuestos prohibidos están la manifestación de un logro de la formación política, la solicitud explícita o implícita del voto para su opción política o un acto inaugural. Y ninguno de estos coincide con el hecho denunciado.

Explica la Junta Electoral de Zona que el alcalde de Ponferrada se limitó a «enumerar una constatación de hechos que dependen, en todo caso, de la administración local y forman parte de su ámbito de competencias, ajeno al ámbito territorial de las elecciones en curso, que son unos comicios autonómicos». También señala que las declaraciones fueron realizadas al final de un pleno, «dentro de acto habitual de atención a los medios de comunicación sin que los mismos se convocaran ad hoc».

La resolución pone de manifiesto que Marco Morala «no se presenta como candidato» y por ello «no vulnera el principio de neutralidad de los poderes públicos en ese momento previo al inicio de la campaña electoral». Asegura que sus declaraciones «forman parte del ejercicio de crítica política amparada por la libertad de expresión».