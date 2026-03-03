Salud Mental León visita las instalaciones de Cementos Cosmos en Toral

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Una veintena de miembros de la delegación de Ponferrada de la Asociación Salud Mental León visitaron la fábrica de Cementos Cosmos de Toral de los Vados, participando junto a los empleados de la cementera en un taller de voluntariado corporativo.

Trabajadores de Votorantim Cimentos colaboraron con las personas de la Asociación en la fabricación de coches utilizando objetos cotidianos destinados a reciclar, como botellas de plástico, tapones y gomas elásticas.

Una vez conseguido que estos pequeños vehículos se movieran impulsados por energía mecánica, concluyeron la actividad con carreras improvisadas.