Carlos Martínez cree que es posible un «Bierzo diferente al que tenemos»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, aseguró que el cambio en el Gobierno autonómico «no está tan lejos; nos dan el empate, pero yo digo que vamos por delante». Por ello, defendió que es posible un «Bierzo diferente al que tenemos».

«El feminismo es la base fundamental que sustenta al PSOE», remarcó, al tiempo que insistió en la necesidad de combatir la violencia machista y seguir ampliando los derechos de las mujeres. Martínez criticó que Fernández Mañueco «no da la cara y se oculta constantemente», algo que consideró aún más grave «cuando una tierra se quema». En este sentido, cuestionó la gestión de la administración autonómica en los incendios y acusó a sus responsables de «engañar» a la ciudadanía.

Asimismo, afirmó que «tenemos que decirle al señor Feijóo, alto y claro, que Castilla y León no se vende, pero sí habrá un traspaso y se producirá ese cambio». «Me da pudor pedir el voto; prefiero pedir confianza para, dentro de cuatro años, rendir cuentas», añadió. También apeló a no resignarse ante la falta de soluciones y reivindicó la «escucha activa» del PSOE frente a la «irrealidad» en la que, a su juicio, vive el presidente autonómico.

Un momento de la celebración del mitin en BembibreAna F. Barredo

Martínez y Bernabé a su llegada al mitinAna F. Barredo

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé puso en valor el «futuro» que representa una mujer como Nuria Rubio y se mostró convencida de que el PSOE logrará «dar la vuelta» a Castilla y León para construir «un futuro en igualdad y esperanza». Defendió una política basada en la igualdad de oportunidades y advirtió de que «el negacionismo de la violencia de género mata». En esa línea, criticó al PP por «mentir siempre». También cargó contra el «machismo que practican la derecha y la ultraderecha» y destacó la «mirada feminista» de Martínez para llevar a Castilla y León «al rojo socialista y esperanzador».

Por su parte, Nuria Rubio pidió el voto para que Silvia Cao, que ocupa el quinto puesto en la candidatura por León, obtenga representación. Animó a la militancia y simpatizantes a “no decaer” y a trabajar para “cambiar el futuro de nuestra tierra”, recordando que, con 37 años, “no conozco otro gobierno”. También ensalzó los avances logrados durante el mandato del leonés José Luis Rodríguez Zapatero. “Tuvimos un presidente que transformó este país y ahora necesitamos uno que transforme la comunidad”, subrayó. Durante su intervención, defendió la importancia de la igualdad territorial y destacó que, desde las instituciones locales, “hemos pensado en nuestros vecinos y vecinas por encima de todo”.

Silvia Cao, por su parte, reprochó a Mañueco que no pueda hablar de proyectos realizados “porque no los tiene”. Asimismo, recordó que durante los incendios del pasado verano “nos abandonaron; ni estaban ni se les esperaba”.