El Bierzo se posiciona en Suecia como Región Vitivinícola del Año

Munskänkarna es la asociación de cata de vinos y formación en enología más grande del mundo, con cerca de 30.000 miembros y base en Suecia. Toda una organización de aficionados cualificados que, cada año, pone el foco en una región vinícola y a ella dedica íntegramente su programación y las acciones de promoción y difusión. En este 2026, el Bierzo es la zona elegida y eso supone «una oportunidad estratégica para reforzar la presencia de nuestros vinos en el mercado sueco y aumentar su visibilidad entre consumidores altamente formados e influyentes», aseguró el presidente del Consejo Regulador de la DO Bierzo, Adelino Pérez.

Con motivo de este nombramiento, ocho representantes de Munskänkarna visitaron el Bierzo esta pasada semana y entregaron a la Denominación de Origen la placa que acredita que el Bierzo es la Región Vitivinícola de Año 2026. El grupo desplazado hasta la comarca destacó «la revelación» del Bierzo como una región con gran diversidad de vinos de alta calidad y «el impresionante nivel de atención, al detalle, en el cuidado de los viñedos antiguos, la precisión en la vendimia y la vinificación y la variedad de estilos y uvas».

Los vinos del Bierzo «se han vuelto muy codiciados en los últimos años. Aquí hay muchos productores innovadores y se da gran importancia a la calidad, a la valorización del terroir y, en particular, a las uvas locales Mencía y Godello», han subrayado fuentes de la asociación, que también destaca que lo bercianos son vinos «frescos y elegantes» que conviven con otros «más potentes y complejos».

Durante todo este año, la actividad de Munskänkarna girará en torno al Bierzo. Se organizarán catas temáticas en sus 195 clubes, se publicarán artículos y reportajes en su revista especializada, se desarrollarán materiales educativos específicos y se impulsarán acciones en colaboración con bodegas con importador en Suecia. Todo un espaldarazo al trabajo que, desde hace años, se viene haciendo en la DO Bierzo. «Este reconocimiento consolida nuestro posicionamiento internacional y refuerza la proyección en uno de los mercados con más prescriptores y más dinámicos de Europa», apuntó Pérez.

Solo en 2025, esta organización celebró más de 130 catas dedicadas a la región seleccionada ese año, alcanzando a más de 6.000 personas. Una cifra que «prevé superar con el Bierzo», aseguran desde la propia DO, que también avanza que la asociación sueca «trabajará para ampliar la presencia de vinos» en aquel país y valora la organización de un evento específico, también allí, a lo largo del año.

Entre las regiones vinícolas seleccionadas en ediciones anteriores figuran Jura, Pfalz, Alto Adige o Jerez.