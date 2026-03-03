Amplían denuncia Penal a la Ciuden y al Ministerio

El ex asesor jurídico de la Fundación Ciudad de la Energía de Ponferrada (Ciuden), despedido 15 días antes de que expirase su contrato y que ha denunciado vulneración de sus derechos por denunciar presuntas irregularidades en la gestión y dar a conocer su privacidad por parte de la cúpula directiva, ha dado a conocer que ejercerá también acciones penales contra Ciuden y el Ministerio, del que depende a nivel institucional. De igual forma lo hará contra las participantes en la rueda de prensa (briefing off the record, a micrófono cerrado), a nivel individual cotra las cuatro participantes, «por vulneración de sus derechos constitucionales». Hoy martes está previsto que comparezca en el Senado la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagensen, para dar cuenta de la interpelación parlamentaria al senador leonés, Jorge García Vega, sobre el caso Ciuden.

El ex asesor jurídico de Ciuden, que denunció presuntas irregularidades por la vía anónima y finalmente se dieron a conocer sus datos en una rueda de prensa en Ciuden-Ponferrada, ha ampliado denuncia ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), explicando que ha tenido «conocimiento íntegro del contenido de la rueda de prensa y de la identidad de las participantes», aportando «las pruebas ante la AIPI». El ex asesor despedido y que denunció presunta corrupción identifica a cuatro participantes en la rueda de prensa, dos personas de Ciuden y dos del Ministerio. También vincula a un Subsecretario de Estado en la autoría intelectual del Programa DinamizarTJ, «cuyas bases no dicen qué instrumento jurídico es, o por qué ley se rige, … porque no tiene ninguna que le sirva de soporte» y al estado de seguridad de la Térmica Cultural; «lo que evidentemente genera un conflicto de intereses para instruir la denuncia, porque instruirla adecuadamente pudiere significar la aparición de responsabilidades jurídicas para el mismo». «Es decir, las dos personas que deberían velar por el cumplimiento de la legalidad en Ciuden, Subsecretario y jefa de Gabinete de la Ministra, no cumplen la ley 2/2023 al no dar garantías y dictar medidas anti represalia contra el informante, y uno de ellos instruye la denuncia teniendo conflicto de interés», dice el ex asesor.

También ha pedido a Ciuden que identifique a todos los que participaron en la rueda de prensa, en ejecución como preparación, mediante la Ley de Transparencia. El plazo vence el 4 de marzo, «dándose la circunstancia de que Ciuden siempre ha sido oscurantista y obstruccionista con todas las peticiones de transparencia realizadas», dice el afectado. También señala el denunciante que en la rueda de prensa la dirección de Ciuden dice que los contratos menores son correctos porque hay auditoría de la IGAE y hubo investigación del Ministerio. «No obstante, en la causa penal, la IGAE y el Ministerio se han personado como denunciantes; Es decir, como personas que consideran que existe un delito», reflexiona.

Incide en la presencia de las dos empeladas del Ministerio, por que implica la aprobación del Ministerio de la decisión adoptada de vulnerar la obligación de confidencialidad de la identidad del ex ponente. También se centra el denunciante en resaltar la presencia de dos trabajadoras del Ministerio desplazadas a Ponferrada: «Resultaría inverosimil que dos empleadas del Ministerio se desplacen específicamente a Ponferrada desde Madrid sin el visto bueno de la Administración en la que trabajan, especialmente para un tema tan delicado. No se envía a dos empleadas cualquiera, sino a la ex jefa de Gabinete de la ministra hasta hace pocos meses, y con conocimiento director de Ciuden por su cargo previo de directora del ITJ, y a una empleada con rango de directora en el Ministerio (no a un auxiliar administrativo)», dice el ex asesor jurídico de Ciuden. «Resultará extremadamente interesante y jurídicamente relevante cualquier explicación que den sobre si la ministra del ramo tuvo o no conocimiento-consentimiento de ello; porque recuérdese, que estamos hablando de implicación directa de su Subsecretario y de la que fue su ex jefa de Gabinete (cuyo único superior jerárquico es la ministra), por lo que un jurista plantearía la concurrencia o no de responsabilidades in vigilando o in eligendo; todo ello a la espera de las explicaciones de sendas entidades», añade el ex asesor jurídico denunciante.