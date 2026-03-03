Cerca de 150 jóvenes participan en una jornada sobre empleo e IA en Ponferrada

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Unos 150 jóvenes desempleados buscan un hueco en el mercado laboral a través de las jornadas 'Somos Futuro' sobre empleo e IA, celebradas en Ponferrada, de la mano de la Cámara de Comercio y la Fundación Universidad Empresa.

El presidente de la Cámara de Comercio, Javier Vega, indicó que esta jornada es un encuentro destinado a que los jóvenes descubran sus posibilidades y talentos, y definan qué pueden hacer para “retener ese talento”.

Por su parte, el director de Tecnología de la Fundación Universidad Empresa, Ángel Ruiz, explicó que este encuentro, celebrado en el Castillo de los Templarios, busca que los jóvenes “salgan de aquí más motivados”. Por ello, insistió en que el momento actual es “de cambio” y que es necesario estar “adaptados”. En este sentido, señaló que el futuro de la gente joven pasa por asumir ese cambio. “Hoy tenemos una IA que no se parece en nada a la que había hace dos años y, dentro de seis meses, será algo diferente, por lo que tienen que estar preparados”, precisó al comienzo del encuentro. De este modo, será más fácil retener talento en pequeñas provincias y ciudades. “No podemos permitirnos el lujo de perder la inversión que hacemos en educación”, añadió.

Igualmente, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, dio la bienvenida a los participantes en este encuentro formativo celebrado en la ciudad. “Es un tema de futuro inmediato dirigido a los jóvenes, pero que afecta a todos nosotros y de una manera más rápida de lo que podamos prever”, concluyó.