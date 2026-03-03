Arde un garaje en Bembibre

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Los bomberos de Ponferrada han tenido que intervenir en el incendio de un garaje en el número 7 de la calle Eldiberto Fernández de Bembibre. Recibieron el aviso a las 13.04 horas y hasta el lugar se desplazó una dotación con dos autobombas.

El hecho de que la puerta del garaje afectado estuviera cerrada evitó la propagación del fuego, facilitando la extinción en pocos minutos. El suceso, que no ha provocado daños personales, afectó principalmente al material almacenado y levemente a una autocaravana debido al calor generado.