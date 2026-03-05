La obra «Madre no hay más que muchas» llega este sábado a la Sala Río Selmo de Ponferrada

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Sala Río Selmo de Ponferrada acogerá el próximo sábado 7 de marzo, a las 18.00 horas, la representación de la obra «Madre no hay más que muchas», a cargo del grupo de teatro amateur Actuarte León. Un evento que se enmaca dentro del fin de semana del Día de la Mujer, ya que la obra de «Madre no hay más que muchas» es una comedia contemporánea que aborda la maternidad desde el humor y la sátira social.

La obra retrata cinco modelos distintos de madres y recorre, en tres actos, las diferentes etapas de la crianza, desde el embarazo hasta la adolescencia, poniendo el foco en los estereotipos, el caos cotidiano y la necesidad —casi urgente— de sentido del humor.

El guion de la obra es de la directora Sara del Río y su ayudante Nuria Virginia Martín, ganadora de la primera edición del concurso de guiones Break One Time 59» de Isii Group con «Normas para una página de sucesos», quienes firman una propuesta ágil y actual, basada en situaciones cotidianas llevadas al extremo para provocar la risa y la reflexión. La puesta en escena combina una estética muy colorida que combina con un ritmo dinámico y un marcado carácter coral.

El precio de las entradas es de 8 euros y se puede adquirir en la misma sala. El grupo Actuarte nació en 2023 como un proyecto de teatro amateur en el que la pasión por la escena y el deseo de contar historias prevalecen sobre la experiencia profesional, ya que para varios integrantes es su primer proyecto, aunque con una veintena de funciones en su haber, de las cuales casi la mitad han sido en certámenes y festivales, ya tienen mucho rodaje.