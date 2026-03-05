La Biblioteca Municipal Valentín García Yebra proyecta un ciclo de películas emitidas en la Seminci

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La quinta edición de Comunidad Seminci llega a Ponferrada con la proyección de cuatro películas internacionales estrenadas en la 69ª edición del festival, celebrada en octubre de 2024.

Los títulos, procedentes de Italia, Francia, Estados Unidos y Noruega, se emitirán en versión original subtitulada en español.

Esta iniciativa, impulsada conjuntamente por la Semana Internacional de Cine de Valladolid y la Filmoteca de Castilla y León, busca facilitar el acceso a la cultura y al cine de autor con propuestas cinematográficas menos comerciales, pero de una enorme calidad técnica y artística.

El programa comenzará con Blue Sun Palace, la primera película de Constance Tsang, el lunes 9 de marzo. Un retrato de la amistad entre dos mujeres inmigrantes chinas que trabajan en un salón de masajes en Nueva York.

El ciclo incluye el largometraje galardonado con el Gran Premio del Jurado en Venecia. Vermiglio, el martes 10, es un drama ambientado en los Alpes durante la Segunda Guerra Mundial, que narra la historia de una joven que se enamora de un desertor. Un vínculo que alterará el equilibrio familiar y social de la comunidad.

La comedia dramática estará representada en La receta perfecta (Holy Cow) y será el 11 de marzo. La directora Louise Courvoisier cuenta la lucha de un joven quesero por salvar la granja familiar. El realismo y la ternura de la obra conquistaron tanto a jurado como al público, obteniendo los premios Punto de Encuentro y del Público.

La programación finalizará con Sex, de Dag Johan Haugerud, el jueves 12 de marzo. Una exploración sobre la identidad, la sexualidad masculina y la libertad emocional que hizo a sus intérpretes noruegos Jan Gunnar Røise y Thorbjørn Harr ganadores del Premio a Mejor Actor.