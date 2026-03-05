Herida una mujer en la rotonda de la Pizarra en un accidente de tráfico

Momento posterior al accidente de tráfico en la rotonda de la Pizarra, en el centro de Ponferrada.DL

Esta mañana se produjo un accidente de tráfico en la rotonda de la Pizarra, en la confluencia de las avenidas de la Libertad y Galicia. Como consecuencia de la colisión de dos vehículos se vio afectada con heridas leves una mujer de unos 50 años de edad, según datos de la Policía Municipal, que fue la que dio aviso al servicio de emergencias.

El accidente fue sobre las 09.41 horas, según el parte de actuaciones y los agentes de la policía cortaron el paso de la avenida de Galicia en dirección al centro de la ciudad desde el entronque de la glorieta.

La mujer fue trasladada al Hospital del Bierzo para atenderla en Urgencias.