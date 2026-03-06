PP de Cacabelos denuncia un nuevo retraso de las nóminas municipales

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular en Cacabelos, Adolfo Canedo, denuncia de nuevo el retraso en el pago de las nóminas de los trabajadores del consistorio. «Los trabajadores no han cobrado aún el mes de febrero, a pesar de que hoy es 5 de marzo», argumenta.

Así, Canedo se suma a la denuncia realizada también por el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Cacabelos, Gonzalo García, quien igualmente puso de manifiesto esta situación.

Adolfo Canedo destaca además que «los proveedores del Ayuntamiento llevan meses sin cobrar, pero eso no es noticia, ya que llevamos muchos meses —mejor dicho, años— en los que el Ayuntamiento de Cacabelos incumple el plazo medio de pago a los proveedores. Y, para más inri, estamos en cabeza del podio a nivel provincial en esta vergonzosa estadística».

El portavoz popular considera que «estos hechos son por sí mismos denunciables, pero lo son aún más si tenemos en cuenta que, por desgracia, son muchas las ocasiones en que venimos señalando la responsabilidad personal que tiene la alcaldesa socialista, doña Irene González».

En este sentido, el PP de Cacabelos recomienda a la alcaldesa del PSOE que «no pierda más tiempo en contestar a nuestras notas de prensa, sino que dedique sus esfuerzos y recursos a cumplir con sus obligaciones y pague en tiempo y forma a los trabajadores municipales y a los proveedores del Ayuntamiento. Además, Canedo cree que la regidora «intenta ligar el resultado de las elecciones del día 15 de marzo con la efectividad de los pagos».