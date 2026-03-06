El Valle de Finolledo inaugura la Ruta del Viñal

Publicado por E. Friera Ponferrada Creado: Actualizado:

El Valle de Finolledo, en Vega de Espinareda cuenta desde ahora con una nueva propuesta para disfrutar de la naturaleza: la Ruta del Viñal al Corazón de la Reserva, un itinerario pensado para que cualquier persona pueda conocer algunos de los paisajes más auténticos de este enclave del Bierzo.

La ruta comienza en el propio pueblo de Finolledo y propone un recorrido circular de aproximadamente 2,4 kilómetros, sencillo y accesible, ideal para realizar en familia, con amigos o simplemente para desconectar en plena naturaleza. Aunque cuenta con una pequeña subida en el tramo final, el camino es asequible para cualquier persona con una condición física básica.

A lo largo del recorrido, los visitantes atraviesan viñedos centenarios, donde predominan variedades tradicionales como la mencía y el palomino, dos de las uvas más representativas de la viticultura berciana. El sendero discurre también entre encinas, pinares y pastos abiertos, donde es habitual encontrar vacas, caballos, burros y otros animales domésticos, un atractivo añadido especialmente para los más pequeños.

El itinerario asciende de forma suave hasta alcanzar el Alto de la Torreta, punto culminante de la ruta y uno de los lugares más especiales del recorrido. Allí se ha instalado un original columpio con forma de corazón, que se ha convertido en uno de los grandes atractivos del camino y en un lugar perfecto para llevarse una fotografía inolvidable.

Desde este mirador natural se pueden contemplar amplias panorámicas del Valle de Finolledo y de los Montes de Burbia, con vistas hacia cumbres tan emblemáticas como el Mostallar y el Pico Cuiña, que forman parte del paisaje más característico del Bierzo.

La nueva ruta nace con el objetivo de poner en valor el patrimonio natural y paisajístico del valle, ofreciendo una experiencia sencilla, accesible y atractiva para visitantes de todas las edades. Un plan perfecto para respirar aire puro, caminar entre viñas y disfrutar de la tranquilidad de un entorno privilegiado.

