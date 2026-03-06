La Térmica Cultural de Ponferrada dedica su actividad al Día de la Mujer

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Térmica Cultural de Ponferrada dedicarán toda su programación de este mes de marzo a la mujer, con motivo de la celebración este domingo, 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. Hoy viernes, 6 de marzo, se celebra en la zona de cafetería a partir de las 20.30 horas, la actuación de Pauline en la playa, el dúo de pop independiente compuesto por las hermanas gijonesas Mar Álvarez y Alicia Álvarez, que presentarán su último trabajo «Los días largos». La entrada es libre hasta completar aforo.

El sábado, 7 de marzo, a la misma hora, será turno para Charlotte Blues Band con su espectáculo «Estrellas del soul», un recorrido musical a través de las más prestigiosas canciones internacionales de los dorados del soul. Una actuación que sirve como homenaje a artistas emblemáticos del género.

Y el domingo, 8 de marzo, a las 12 horas y en el Auditorio Antracita, Triguiñuelas trae «El pañuelo de mi abuela», que relata la historia de tres jóvenes que, en la búsqueda de un pañuelo que se ha perdido río abajo.