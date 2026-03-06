Aprobados 593.000 euros para el talud de la CL-631 en Páramo del Sil

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León acordaba ayer jueves aprobar el gasto derivado de la ejecución de las obras de emergencia realizadas en la carretera CL-631, de Ponferrada a Villablino, en el punto kilométrico 31,150, en su margen derecha, después de los problemas ocasionados por el desplome del talud y el bloqueo de la carretera.

Según los datos que facilitaba ayer la Administración autonómica, la actuación, declarada de emergencia mediante Orden de 3 de febrero de 2026 de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, ha contado con un presupuesto total de 593.067 euros y un plazo de ejecución de 10 semanas.

La intervención, que ya está finalizada, fue necesaria tras el desprendimiento de tierra y roca en el talud de desmonte, que obligó al corte de la vía durante un tiempo al quedar comprometida la seguridad de la circulación vial entre el Bierzo y el valle de Laciana. Los trabajos han consistido en el saneo del talud rocoso, la retirada del material inestable y la ejecución de medidas de estabilización para evitar nuevos desprendimientos y garantizar la seguridad vial, señalan desde la Junta.

La situación de la carretera CL-631 de Ponferrada a Villablino, a día de hoy, es de completa normalidad en el tráfico, aunque bajo estrecha vigilancia tras las recientes obras de estabilización. Como es sabido, los dos carriles en el término municipal de Páramo del Sil fueron reabiertos por completo el pasado 13 de febrero de 2026, después de que fuera necesario desviar el tráfico durante un tiempo por un vial alternativo. Se da la circunstancia que los responsables del área de Infraestructuras de la Junta mantiene activo el plan de realizar un estudio integral de todos los taludes del trazado para evitar nuevos incidentes, ya que la inversión total en seguridad para esta carretera ya supera los 3 millones de euros en los últimos meses. El problema de los taludes, en la mayoría de los casos, ha sido ocasionado por las intensas lluvias del último mes, de manera ininterrumpida. No sólo ha habido problemas en carreteras autonómicas, también en nacionales.