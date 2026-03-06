Silvia Franco pide al Ministerio que despeje las dudas sobre el viaducto de Tremor

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Después de que el Consejo de Ministros anunciara la aprobación de una inversión de casi 1,5 millones de euros para reforzar la inspección del viaducto de Tremor —en la autovía A-6, dentro del término municipal de Torre del Bierzo, después de conocerse los serios problemas estructurales, ayer jueves se pronunciaba la diputada del PP por León, la berciana Silvia Franco, destacando la necesidad de actuar con mayor agilidad en este punto de la autovía.

Silvia Franco pusoe de manifiesto que los tempores por la situación de este viaducto van a más después de la ampliación de emergencia para vigilar la infraestructura y evaluar la situación. La parlamentaria berciana dice que con el paso dado por el Ministerio de Transportes se viene a confirmar las sospechas que han dado a conocer sobre el estado del puente, a la altura del kilómetro 355 de la autovía del Noroeste.

La diputada berciana reclamaba mayores garantías de seguridad para los usuarios de este vial, que como es sabido es la principal vía de entrada y salida del Bierzo por el puerto del Manzanal. Desde el grupo parlamentario popular se han planteado varias interpelaciones en el Congreso, pero la diputada Silvia Franco estima que existe una falta de respeto a la hora de dar cuenta desde el Ministerio de la situación real del viaducto de Tremor, planes de futuro y actuaciones presentes en el mismo.

«Hasta en tres ocasiones, en diferentes momentos temporales y en las tres ocasiones el MInisterio no se ha dignado a contestar. Lo cual, es una falta de respeto, no sólo al Parlamento, sino también a los usuarios que cruzan por ese viaducto», dijo Silvia Franco a Onda Bierzo. La diputada pidió que se actúe con mayor celeridad y despejar dudas.