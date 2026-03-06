El PP respalda a los autónomos en León

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, afirmó, ayer, durante su visita al Bierzo que su partido es la única formación política con capacidad para respaldar a los trabajadores autónomos tanto en el ámbito autonómico como en el nacional. Bravo acudió a Ponferrada para reunirse con empresarios de Fele y escuchar sus propuestas de cara a las elecciones autonómicas.

Durante el encuentro, Bravo subrayó que la prioridad debe ser la creación de empleo y destacó la importancia de atender las necesidades del colectivo autónomo. En este sentido, defendió la necesidad de reducir los obstáculos administrativos y burocráticos, así como de disminuir la carga fiscal y adaptarla a la situación real de estos trabajadores. Asimismo, consideró fundamental aplicar medidas que faciliten la maternidad dentro del colectivo. En este contexto, agradeció a la Junta las iniciativas que ha puesto en marcha para apoyar a los autónomos.

En la visita, Bravo estuvo acompañado por los candidatos por León, Neftalí Fernández y Julio Arias, entre otros cargos del PP como el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, o el senador Jorge García Vega. Ambos aprovecharon la ocasión para reclamar al Gobierno de España mejoras en infraestructuras consideradas estratégicas para la comarca del Bierzo. También Neftalí Fernández puso en valor el impulso que se ha dado desde la Administración autonómica a los polígonos industriales como La Llanada o El Bayo.

La jornada se completó con otro encuentro, en la capital leonesa, donde Bravo se citó con la Cámara de Comercio, la Fele y el CEL. El representante popular trasladó sus planes de «ayuda para el relevo generacional, el apoyo a los autónomos para los seguros sociales» y reducir las trabas administrativas».