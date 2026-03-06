Ponferrada plantará robles con el dinero del comercio obtenido por los incendios

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada saca su lado más solidario. Gracias a la recaudación de 1.000,35 euros de las huchas solidarias instaladas en los comercios tras los incendios del pasado verano, se plantarán 150 robles junto al río Sil. Así se ha presentado esta mañana en el Museo de la Radio de Ponferrada por el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada, David Pacios, junto a los comerciantes de la asociación El Centro Mola.

La campaña “Tu ayuda cuenta” ha servido para ver cómo el comercio de Ponferrada “está a la altura de las circunstancias”, indicó Pacios, quien explicó que uno de los objetivos de la actividad pasa por concienciar a las personas de que “el monte es de todos”.

Por su parte, Iván Rodríguez, de la asociación de comerciantes, reiteró que el colectivo siempre está presente donde existe una necesidad y explicó que la plantación, que previsiblemente será en el mes de marzo, se hará con los niños y niñas del colegio San Ignacio de Ponferrada, aunque está previsto que puedan participar otros centros educativos para “involucrar al mayor número de niños posible”.

Hay que recordar que la campaña “Tú ayuda cuenta” se puso en marcha en el mes de agosto, durante los días más duros de los incendios que cambiaron el paisaje de la comarca. De hecho, se colocaron en los casi cerca de 90 establecimientos que la integran el colectivo de comerciantes de la capital berciana.

La solidaridad berciana queda patente con esta acción al igual que con la campaña de apoyo a Adrián Prada, un niño de nueve años de Toreno que está en plena lucha contra la leucemia.