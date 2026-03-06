Fabero
Fabero inaugura una escultura por el Día de la Mujer para dar visibilidad a la lucha por la igualdad
La Plaza de la Igualdad (Plaza de la Cortina) de Fabero cuenta desde hoy con la nueva escultura «No estás sola», obra del artista Fernando Ortiz, como símbolo de apoyo y visibilización de la lucha por la igualdad.
Esta iniciativa se enmarca dentro de la programación organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el domingo, 8 de marzo.
El acto ha servido además para la lectura del manifiesto destinado a reivindicar la igualdad y los derechos de las mujeres. Con estas acciones, Fabero reafirma su compromiso con la igualdad real y efectiva.