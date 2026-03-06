Fabero inaugura una escultura por el Día de la Mujer para dar visibilidad a la lucha por la igualdad

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Plaza de la Igualdad (Plaza de la Cortina) de Fabero cuenta desde hoy con la nueva escultura «No estás sola», obra del artista Fernando Ortiz, como símbolo de apoyo y visibilización de la lucha por la igualdad.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la programación organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el domingo, 8 de marzo.

El acto ha servido además para la lectura del manifiesto destinado a reivindicar la igualdad y los derechos de las mujeres. Con estas acciones, Fabero reafirma su compromiso con la igualdad real y efectiva.