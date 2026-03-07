CCOO organiza un curso sobre el uso del móvil para mayores

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La importancia de estar al día en las nuevas tecnologías crea la necesidad de poner herramientas al alcance de la ciudadanía para que pueda acceder a ellas. Por ello, la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras organiza el curso presencial «Competencias básicas para el uso del móvil», una iniciativa dirigida especialmente a personas mayores con el objetivo de facilitar el uso cotidiano del teléfono móvil (smartphone) y contribuir a reducir la brecha digital.

Durante el curso se abordarán contenidos relacionados con el uso de aplicaciones básicas, la organización diaria, las redes sociales y las videollamadas, la fotografía, la reproducción de música, las aplicaciones de salud, la organización de viajes y los traductores, así como aspectos de seguridad y protección de datos en el móvil.

El curso se celebrará los días 15 y 16 de abril, en horario de 10.00 a 13.00 horas, en la sede de CCOO en El Bierzo, situada en la calle Doctor Fleming nº 19, y tendrá una duración total de cinco horas, distribuidas en dos sesiones de dos horas y media. Esta actividad ofrece herramientas prácticas y sencillas para que las personas participantes puedan manejar su teléfono móvil con mayor autonomía y seguridad.

Desde el sindicato insisten en que este tipo de iniciativas son fundamentales para que las personas mayores no queden al margen de los avances tecnológicos y puedan desenvolverse con normalidad en un entorno cada vez más digitalizado.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 8 de abril de 2026 y las plazas son limitadas. Las personas interesadas pueden inscribirse o solicitar más información en los teléfonos 630 332 750 y 987 401 214.