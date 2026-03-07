Ponferrada
CCOO organiza un curso sobre el uso del móvil para mayores
Las clases se impartirán los días 15 y 16 de abril en la sede del sindicato en Ponferrada
La importancia de estar al día en las nuevas tecnologías crea la necesidad de poner herramientas al alcance de la ciudadanía para que pueda acceder a ellas. Por ello, la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras organiza el curso presencial «Competencias básicas para el uso del móvil», una iniciativa dirigida especialmente a personas mayores con el objetivo de facilitar el uso cotidiano del teléfono móvil (smartphone) y contribuir a reducir la brecha digital.
Durante el curso se abordarán contenidos relacionados con el uso de aplicaciones básicas, la organización diaria, las redes sociales y las videollamadas, la fotografía, la reproducción de música, las aplicaciones de salud, la organización de viajes y los traductores, así como aspectos de seguridad y protección de datos en el móvil.
El curso se celebrará los días 15 y 16 de abril, en horario de 10.00 a 13.00 horas, en la sede de CCOO en El Bierzo, situada en la calle Doctor Fleming nº 19, y tendrá una duración total de cinco horas, distribuidas en dos sesiones de dos horas y media. Esta actividad ofrece herramientas prácticas y sencillas para que las personas participantes puedan manejar su teléfono móvil con mayor autonomía y seguridad.
Desde el sindicato insisten en que este tipo de iniciativas son fundamentales para que las personas mayores no queden al margen de los avances tecnológicos y puedan desenvolverse con normalidad en un entorno cada vez más digitalizado.
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 8 de abril de 2026 y las plazas son limitadas. Las personas interesadas pueden inscribirse o solicitar más información en los teléfonos 630 332 750 y 987 401 214.