Reabre al público la Herrería de Compludo tras las labores de mantenimiento de la temporada invernal

La Concejalía de Turismo y Patrimonio de Ponferrada, dirigida por el teniente de alcalde Iván Alonso, informa que la Herrería de Compludo retomará su actividad de cara al público el sábado 7 de marzo.

Tras el habitual paréntesis de la temporada invernal, en el que se han realizado las necesarias labores de mantenimiento y puesta a punto, el Monumento Nacional vuelve a abrir sus puertas. La entrada al monumento es gratuita y para disfrutar del interior y de la explicación histórica las visitas tienen una duración aproximada de 30 minutos.

Se recomienda al público llegar un poco antes del inicio de cada pase o, en su defecto, esperar al siguiente turno. El horario de los pases previstos puede consultarse en la página web municipal (ponferrada.org/turismo/es).