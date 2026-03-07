CB propone un plan para evitar el desarme energético total del Bierzo

La formación bercianista que lidera Iván Alonso, Coalición por el Bierzo, ha elaborado un informe en el que destaca la necesidad de no renunciar al potencial energético de los minerales que existen en la comarca berciana. Dicen que, aunque no se vuelva a quemar carbón por las políticas que impone Bruselas, tampoco se debe dar la espalda a los recursos de esta tierra y plantean un plan para evitar el total desarme energético del Bierzo.

«El Bierzo tiene el 41% de las reservas de carbón de España y minerales críticos que la UE nos exige explotar antes de 2030. Nuestra propuesta no es volver al pasado: es aplicar lo que ya hacen Alemania y Estados Unidos. No pedimos quemar carbón hoy. Pedimos no tirar la llave de nuestra independencia energética. Es un seguro de vida, y los seguros no se contratan cuando ya hay fuego», asegura la bercianista, ponferradina Myriam Blanco García, docente especializada en Administración y Dirección de Empresas, quien plantea al menos la hibernación de planes de desarrollo basados en los recursos naturales mineros del Bierzo. A la par destacan la necesidad de no cerrar del todo los yacimientos minerales de la zona, no sólo del carbón, sino también del hierro y otros productos que se necesitan a nivel mundial, como es el caso del zinc, el plomo, plata, litio, estaño, cobalto, cobre y el wolframio, sin olvidarse también de las pequeñas reservas de oro que aún quedan.

Recuerdan desde CB que el Reglamento de Materias Primas Fundamentales (RMFUE, 2024) exige que el 10% de la extracción de minerales estratégicos sea en suelo europeo antes de 2030 y destacan que «España no tiene alternativa geográfica comparable al Bierzo» en estos recursos.

Los bercianistas que capitanea Iván Alonso señalan que a algunos les parecerá un tanto pintoresta esta propuesta, pero hay países europeos que ya están haciendo precisamente eso, evitar el desarme energético total, como es el caso de Alemania y lo que les pasó con el problema del gas ruso.