UPL espera obtener el cuarto procurador que es berciano

Alicia Gallego en la carpa de la UPL instalada en la Plaza de Julio Lazúrtegui de PonferradaL.DE LA MATA

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Alicia Gallego, candidata de Unión del Pueblo Leonés (UPL) a las Cortes, se muestra esperanzada de conseguir el cuarto procurador para los leonesistas en las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo. Así lo puso de manifiesto esta mañana en la visita del a Ponferrada y al resto de la comarca del Bierzo. “Estamos contentos con todo el trabajo que se ha hecho durante estos cuatro años y con cómo se han llevado las propuestas y demandas de los distintos colectivos”, indicó, y remarcó el apoyo de la ciudadanía. “Las tendencias durante los últimos meses nos han dicho que íbamos muy bien encaminados y ahora el 5%, que viene a indicar el cuarto procurador, que es berciano, permitiría tener voz propia”, afirmó.

La candidata de la formación leonesista mantuvo un encuentro con representantes de la Fele para “conocer sus inquietudes y sus problemas”. Gallego insistió en las necesidades que tiene el Bierzo, donde es “necesaria una apuesta decidida por el sector empresarial”, así como por los productos de calidad y las marcas.

En este sentido, recordó que el Parque Agroalimentario “no puede ser solo un almacén, porque además hay mucho potencial aquí”. Del mismo modo, la leonesista ha recogido del empresariado la carencia de mano de obra y, una vez iniciada la labor en las Cortes, llevará propuestas en este aspecto, ya que las competencias son de la Administración regional.

La caravana de la UPL se trasladará, posteriormente, al paraje Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas para conocer “el desastre medioambiental que generaron los incendios de este verano”. Por ello, Gallego remarcó que “no hubo prevención” y que es necesaria una normativa como la Ley de Agentes Medioambientales.

Finalmente, los leonesistas visitarán la vecina comarca de Laciana.