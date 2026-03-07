Queipo asegura que Castilla y León es "un ejemplo de gestión" con Mañueco al frente

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha participado esta mañana, en Ponferrada, en la campaña electoral del PP de Castilla y León para apoyar a Alfonso Fernández Mañueco con el objetivo de que consiga el próximo domingo la presidencia de la Junta. Para Álvaro Queipo, su apoyo se basa en dos razones. Por un lado, que el presidente Mañueco es “un buen paisano”, lo que “en mi tierra significa mucho: que es una persona fiable, leal, referente, que sabe, que escucha y con la que se puede hablar”.

La segunda de las razones para mostrar su apoyo es que “Castilla y León es un ejemplo de gestión” y quiere que “siga siéndolo”. En este sentido, remarcó que los gobiernos socialistas han hecho en Asturias “todo lo contrario” de lo que se ha hecho en esta comunidad.

“Alfonso Fernández Mañueco representa el futuro, la buena gestión y la preocupación por los servicios públicos; buena política para la ciudadanía. Frente a ello, lo que vemos es caos tanto a izquierda como a derecha”, enfatizó. Así recordó que en ayudas como la dependencia hay diferencias entre comunidades, ya que en Asturias “se tarda cuatro veces más en recibirlas”. Por ello, deseó que dentro de un año haya dos gobiernos en Asturias y en Castilla y León que “serán hermanos” y que darán “más importancia a esta comarca”, además de “pelear por infraestructuras básicas como la conexión del suroccidente asturiano con el El Bierzo y Laciana”.

Queipo visitó también la Fundación Cultura Minera, en Torre del Bierzo. Al final de la mañana clausuró el acto del PP de El Bierzo “Despoblación e Igualdad” en el hotel Ponferrada Park, con una representación de las mujeres del PP como Silvia Franco, Lidia Coca, Olga Pérez, Julia Gómez y Leticia García.

Mujeres del PP en el acto sobre desigualdad y mujer celebrado en PonferradaL.DE LA MATA