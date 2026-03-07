La creadora Tatyana Galán recibe el Premio Mujer 2026

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

La creadora escenénica Tatyana Galán recibió hoy el Premio Mujer 2026 de la Asociación de Mujeres Progresistas Bercianas. Galán está vinculada desde la infancia a Ponferrada y al Bierzo, y por ello se le da este reconocimiento a una trayectoria vital y artística profundamente comprometida con el territorio, la cultura crítica y los valores feministas. La entrega se celebró en el Museo de la Radio y contó con la presencia del alcalde de Ponferrada, Marco Morala, y la concejala de Bienestar Social, Alexandra Rivas.

Tatyana Galán creció entre Villager de Laciana y el barrio de Compostilla, donde aprendió desde muy joven que la cultura también puede ser un refugio, un trampolín y una forma de resistencia. Su vínculo con Ponferrada no es solo profesional, sino profundamente emocional y comunitario: eligió formarse, crear y permanecer en esta tierra apostando por demostrar que es posible hacer cultura con raíz, con mirada social y con vocación transformadora.

Los Premios Mujer que concede anualmente la Asociación de Mujeres Progresistas Bercianas tienen como finalidad visibilizar referentes femeninos que, desde distintos ámbitos, contribuyen a construir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias.

En el caso de Tatyana Galán, el jurado ha querido destacar su capacidad para utilizar el teatro y la creación artística como herramientas de reflexión social, abordando cuestiones como la violencia de género, el feminismo, la identidad, el mundo rural o la presión estética.