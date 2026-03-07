Ponferrada
La creadora Tatyana Galán recibe el Premio Mujer 2026
La entrega se celebró en el Museo de la Radio y contó con la presencia del alcalde de Ponferrada, Marco Morala
La creadora escenénica Tatyana Galán recibió hoy el Premio Mujer 2026 de la Asociación de Mujeres Progresistas Bercianas. Galán está vinculada desde la infancia a Ponferrada y al Bierzo, y por ello se le da este reconocimiento a una trayectoria vital y artística profundamente comprometida con el territorio, la cultura crítica y los valores feministas. La entrega se celebró en el Museo de la Radio y contó con la presencia del alcalde de Ponferrada, Marco Morala, y la concejala de Bienestar Social, Alexandra Rivas.
Tatyana Galán creció entre Villager de Laciana y el barrio de Compostilla, donde aprendió desde muy joven que la cultura también puede ser un refugio, un trampolín y una forma de resistencia. Su vínculo con Ponferrada no es solo profesional, sino profundamente emocional y comunitario: eligió formarse, crear y permanecer en esta tierra apostando por demostrar que es posible hacer cultura con raíz, con mirada social y con vocación transformadora.
Los Premios Mujer que concede anualmente la Asociación de Mujeres Progresistas Bercianas tienen como finalidad visibilizar referentes femeninos que, desde distintos ámbitos, contribuyen a construir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias.
En el caso de Tatyana Galán, el jurado ha querido destacar su capacidad para utilizar el teatro y la creación artística como herramientas de reflexión social, abordando cuestiones como la violencia de género, el feminismo, la identidad, el mundo rural o la presión estética.