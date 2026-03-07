Ponferrada pone a punto el Paseo del Río Sil

El sol animó a la participaciónL.DE LA MATA

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Un grupo de 15 personas, en su mayoría niños y niñas, además de los concejales de Ponferrada, Carlos Fernández y David Pacios, participaron ayer en los trabajos de limpieza del Paseo del Río, entre el Puente de La Puebla y el Puente García Ojeda.

La actividad, coordinada por el Proyecto Orbanajo, se centró en la recogida de residuos acumulados en esta zona del municipio. Desde el colectivo trabajan en la concienciación medioambiental a través de acciones directas como la desarrollada en la tarde de ayer. Recientemente, junto a un grupo de escolares, también llevaron a cabo una recogida de colillas en otra zona de la capital berciana.

Además de retirar basura del entorno, la iniciativa buscaba sensibilizar a los más jóvenes sobre la importancia de mantener limpios los espacios naturales y fomentar hábitos responsables con el medio ambiente.

Equipos preparados para la limpiezaL.DE LA MATA

Los concejales Carlos Fernández y David PaciosL.DE LA MATA