El Bierzo acoge este verano un campamento de teatro para jóvenes

La escuela de interpretación y canto La Desbandada celebrará este verano en El Bierzo un campamento de artes escénicas dirigido a jóvenes que quieran vivir una semana de teatro, música y danza en plena naturaleza.

El evento será del 21 al 27 de junio (7 días y 6 noches) en el Albergue Valle do Seo, entre Trabadelo y La Portela de Valcarce, junto al río Barjas. Cada jornada combinará formación en artes escénicas con actividades al aire libre.

Durante la semana, los participantes recibirán clases diarias de interpretación, canto y baile impartidas por profesionales en activo. Además, se realizarán actividades como una salida cultural a Ponferrada, descenso en kayak, baños en la playa fluvial, una noche temática de musicales, la celebración de San Juan y una sesión de observación de estrellas.

Dirigido a jóvenes de 9 a 17 años, el campamento cuenta con plazas limitadas. Quienes deseen reservar o ampliar información pueden hacerlo escribiendo a info@ladesbandadateatro.es y consultar los detalles en la web oficial de La Desbandada: www.ladesbandadateatro.es.

Sobre La Desbandada

La Desbandada es una escuela de teatro y canto. Con sede en Boadilla del Monte (Madrid), su profesorado cuenta con una amplia experiencia pedagógica y artística.

La formación actoral la guía María López Brotón, actriz en activo con experiencia en los principales teatros del panorama nacional, y se articula en torno a técnicas actorales a través de juegos dinámicos, diseñados para fomentar la creatividad.

En paralelo, el entrenamiento vocal combina técnica y cuidado de la voz —registro y afinación— con práctica coral de repertorios variados y actuales, además de un trabajo individual que ayuda a cada alumno a encontrar su propio estilo y a iniciarse en la creación de letras y melodías.

Detalles de la actividad

Fechas: 21 al 27 de junio (7 días y 6 noches)

Lugar: Albergue Valle do Seo, El Bierzo.

Edades: 9 a 17 años.

Plazas: 40.