Ponferrada se muestra como ejemplo de “igualdad y equidad” en el Día de la Mujer

Día Internacional de la Mujer en PonferradaL.DE LA MATA

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

Más de 250 personas participaron esta mañana en el acto del Día Internacional de la Mujer en la Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada, en un acto institucional como compromiso firme y reivindicación de las políticas de igualdad efectivas.

El alcalde, Marco Morala, acompañado de la corporación municipal y de autoridades civiles y militares, abrió esta jornada en la que los protagonistas fueron tres escolares del municipio: Diego, Cristina y Valentina, quienes hicieron llegar su mensaje sobre la necesidad de la lucha de las mujeres y de “recordar a quienes abrieron camino”.

“Ponferrada es una ciudad que cuida y protege y en la que el miedo no tiene cabida”, enfatizó el regidor, y añadió que “Ponferrada no se entiende sin la fuerza de las mujeres”. “Nuestra repulsa es absoluta ante la violencia física, emocional o psicológica, en el trabajo, en la casa, en la escuela o en la calle. Ponferrada debe ser un espacio seguro, una ciudad que cuida y protege, donde el miedo no tenga cabida”, resaltó Morala.

Del mismo modo, puso en valor a las jóvenes estudiantes y a las niñas, en quienes confía para que “se cumplan sus expectativas de futuro y hacer una sociedad más solidaria”. "Sin las ponferradinas nuestro municipio no sería reconocible y sin trabajar en favor de su igualdad nuestras instituciones serían un poco menos útiles”, indicó.

También la concejal de Bienestar Social, Alexandra Rivas, fue la encargada de leer el manifiesto de la FEMP, que remarca el firme compromiso con la igualdad efectiva como una responsabilidad de todos.

El homenaje de la sociedad ponferradina a las mujeres se cerró con un minuto de silencio.