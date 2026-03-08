Éxito en la Feria de Perros de Caza de Camponaraya



Camponaraya ha celebrado una nueva edición de su Feria de los Perros de Caza, en la que se han dado cita más de 600 ejemplares y numeroso público. La muestra, que organiza el Ayuntamiento de Camponaraya y que se ha convertido en una cita ineludible para los aficionados a la actividad cinegética, ha incluido pruebas de rastreo, además de concursos de belleza. Camponaraya se convirtió este fin de semana en punto de encuentro de decenas de criadores de toda Castilla y León, así como de Galicia y Asturias, con este evento anual.