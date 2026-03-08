La periodista y escritora Angeles Caballero presentará su último libro en Ponferrada

La periodista en una foto de la editorialARPA

La periodista y escritora Ángeles Caballero presentará, en Ponferrada, su último libro «Orfidal y Caballero», publicado por la editorial Arpa. Será la mañana del sábado, 28 de marzo, a las 12.00 horas, en El Libro Imposible.

Y es que tras emocionar y divertir a miles de lectores con «Los parques de atracciones también cierran», Caballero regresa para explorar, desde su costumbrismo pizpireto, la experiencia de la madurez femenina.

Se trata de una crónica de agobios y sainetes con los que se construyen tantas vidas urbanas de mujeres de clase media, funambulistas de todos los dramas y comedias. Al término de la presentación, la autora firmará ejemplares de su libro.

Caballero, habitual del programa de radio «La cena de los idiotés», charlará de su trayectoria vital y profesional.