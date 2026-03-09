Cacabelos vivirá una Semana Santa cargada de emoción, tradición y fervor

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Cofradía del Santo Cristo de la Plaza y Virgen de la V Angustia de Cacabelos ha dado a conocer el Cartel Oficial de la Semana Santa 2026, una imagen que anuncia uno de los momentos más intensos y esperados del calendario religioso de la villa, donde fe, patrimonio y devoción popular se funden en cada procesión.

El cartel, obra del fotógrafo David Vilaboy, tiene como protagonista a la Virgen de los Dolores de la Villa del Cúa, una de las imágenes más queridas de la parroquia y referencia imprescindible de la devoción local.

La fotografía recoge una imagen de gran fuerza expresiva: la Virgen, bajo palio y coronada con resplandor plateado, transmite serenidad y dolor contenido, reflejando con profunda sensibilidad el significado de la Semana Santa.

La riqueza de los bordados, la delicadeza del encaje y la cuidada iluminación confieren a la composición una solemnidad que eleva la imagen más allá de lo artístico, convirtiéndola en un auténtico anuncio de fe y tradición.

La elección de la Virgen de los Dolores no es casual ya que tendrá un papel mucho más protagonista en los actos y celebraciones, reforzando su presencia.