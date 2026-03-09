Los Bomberos de Ponferrada duplican las intervenciones con incidentes sanitarios durante el 2025

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Los Bomberos de Ponferrada intervinieron durante el año 2025 en 83 aperturas de accesos con incidentes sanitarios, la mayoría relacionadas con personas mayores, una cifra que se ha duplicado respecto a otros años. Así lo puso de manifiesto Olivier Bao, jefe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, durante la celebración de San Juan de Dios, patrón del S.P.E.I.S., en la Basílica de La Encina de Ponferrada.

Bao también destacó el trabajo del servicio durante los incendios forestales de este verano, describiendo “días muy duros y, por momentos, interminables, en los que las fuerzas se agotaban y, aun así, día tras día, volvíamos a salir”. Por ello, quiso tener un recuerdo para el bombero fallecido en un accidente en Espinoso de Compludo, Nacho Rumbao.

En cuanto a los logros del pasado año, Bao resaltó el incremento de la plantilla, de 28 a 35 integrantes, entre los que se encuentra la primera mujer en el servicio.

De cara a este año, Bao se marca como objetivo mejorar el servicio y la salida laboral de los componentes, con un equipo de descontaminación y más efectivos, hasta “llegar a 42, que sería la cifra ideal, aunque sé que es complejo”.

Por su parte, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, felicitó a los bomberos en su patrón y agradeció la labor que realizan “desde una motivación que va más allá de las obligaciones profesionales”. Recordó que los cometidos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento son altamente vocacionales, con un compromiso firme con los ciudadanos.

Asimismo, destacó “momentos muy duros vividos”, como el apagón del mes de abril, los incendios forestales de este verano o los incidentes en la captación de agua de San Clemente y Santa Lucía. “En todos ellos, los bomberos de Ponferrada han sido absolutamente ejemplares, demostrando compromiso, profesionalidad y vocación de servicio”.