Bembibre acoge una muestra sobre el VIH de Cruz Roja

Cruz Roja expone su compromiso con la prevención y la protección ante el VIH en Bembibre con la muestra «20 años de campañas en Cruz Roja», que invita a reflexionar sobre la evolución del tratamiento, la comunicación y la percepción social del virus a lo largo de las dos últimas décadas. Con esta iniciativa, abierta al público general hasta el 24 de marzo en la Casa de las Culturas de Bembibre, Cruz Roja refuerza su compromiso con la educación, la sensibilización y la prevención frente al VIH, así como con la igualdad, la inclusión y la corresponsabilidad social.

Tal y como ha expresado Adela Fernández —responsable del Área de Salud de Cruz Roja— durante la inauguración, «el VIH debe abordarse desde el conocimiento, la prevención y el apoyo a quienes conviven con él, dejando atrás el miedo y el estigma. Con ese objetivo seguimos trabajando, junto a las personas afectadas y sus familias, para garantizar una atención integral basada en la inclusión y la igualdad. Invitamos a la ciudadanía a recorrer esta muestra, reflexionar sobre su mensaje y sumarse a este compromiso colectivo por una sociedad más informada y solidaria».

La muestra reúne una veintena de carteles originales de campañas sobre VIH desarrolladas por Cruz Roja, cada uno acompañado por una descripción con datos, los objetivos de cada acción y contenidos informativos sobre los aspectos relevantes del virus y su impacto social.

A través de esta retrospectiva, los visitantes pueden observar cómo han cambiado el tratamiento médico, la calidad de vida de las personas con VIH y el lenguaje de las campañas de sensibilización, avanzando hacia una mirada más inclusiva, empática y libre de prejuicios.

Gracias al proyecto «Atención integral a personas con VIH en situación de vulnerabilidad» se ofrece apoyo social, psicológico y sanitario a personas afectadas por VIH y/o sida, así como a sus familias y entornos cercanos, especialmente en contextos de riesgo o exclusión social. Esta iniciativa —financiada por la Junta de Castilla y León y materializada a través de acciones de sensibilización, charlas y actuaciones de calle— ha permitido atender a 67 personas en la provincia.