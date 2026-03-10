La Térmica Cultural de Ponferrada abre este jueves el ciclo de Cine y Memoria Democrática

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Auditorio Antracita de La Térmica Cultural acoge este jueves, 12 de marzo, la apertura del ciclo de Cine y Memoria Democrática vinculado a la exposición «Vientos del pueblo». A las 19 horas se proyectará «La escuela fusilada», un documental que relata la represión de los maestros de la II República y que concluirá con un coloquio con Iñaki Pinedo que, junto con Daniel Álvarez, es responsable del guion y de la dirección de este trabajo.

Será la primera de las tres jornadas previstas en este ciclo, que se completa con la proyección, el 9 de abril, de los cortometrajes «La mujer del hatillo gris», «Esculpiendo la memoria», «Stranbrook» y «Hendaya: cuando Adolfo encontró a Paco». El ciclo se cerrará el 7 de mayo con «Los otros guernicas».

En cuanto a la agenda del fin de semana, el viernes, 13 de marzo, el Auditorio Antracita acogerá a las 20.30 horas la representación de «Y así es», una obra de Conde Gatón que relata la historia de tres mujeres que hablan de cuestiones de género y presión, de lucha por la igualdad de género y por los derechos de las mujeres.

El sábado, 14 de marzo, también a las 20.30 horas en el Auditorio Antracita, será el turno para Trío Lírico Eleusis con su espectáculo «Ópera y zarzuela a la luz de las velas», un proyecto mediante el que se busca acercar estos géneros líricos al público general, en un ambiente con gran carga estética por la presencia de la luz de las velas.

Por último, el domingo, 15 de marzo, María Daz será la protagonista de un concierto en el que plantea un repertorio de piano y voz con el que pretende la reflexión y la conexión con el público, a través de la imaginación. Comenzará a las 12 horas.

El domingo, en el exterior de La Térmica Cultural, volverá a estar el tren de cinco pulgadas para el disfrute de los más pequeños.

Además, la Fundación Ciudad de la Energía recuerda que el próximo sábado, 21 de marzo, se celebra una nueva edición de la Editatona, una actividad organizada por Wikiesfera y la Fundación Ciudad de la Energía, que propone una maratón de edición de contenido nuevo en Wikipedia, en esta ocasión relacionado con las mujeres del circo. También este sábado, 14 de marzo, siguen los talleres de ciencia.