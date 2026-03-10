La Diputación quiere iniciar el parque de Bomberos de Bembibre a final de año

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Diputación de León prevé comenzar las obras del parque de bomberos de Bembibre a finales de este año. Así lo ha señalado el diputado responsable de Protección Civil y del Servicio de Prevención de Incendios, Luis Alberto Arias, durante la celebración ayer en la Basílica de la Encina de Ponferrada de la festividad de San Juan de Dios, patrón de los bomberos.

Arias señaló además que continúa avanzando el proyecto de creación de la red de parques de bomberos provinciales.

Y es que, en el caso de Bembibre, las obras ya han sido adjudicadas. Asimismo, el también alcalde de Corullón indicó que están en proceso de licitación los proyectos de Villafranca del Bierzo, que cuenta, según indicó, con dotación presupuestaria suficiente.

Asimismo, la Diputación de León pondrá en marcha los cursos de formación para el personal y procederá a la adquisición de vehículos, con el objetivo de que los nuevos parques puedan entrar en funcionamiento una vez finalizadas las obras.

Luis Alberto Arias explicó que uno de los principales problemas del proyecto fue encontrar terrenos adecuados que permitieran atender cualquier emergencia en un tiempo máximo de 20 minutos, una dificultad que, según aseguró, ya ha quedado resuelta.