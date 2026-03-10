Ferroviarios Europeos se interesan por el Ponfeblino

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Asociación Europea de Ferroviarios visitará este viernes, 13 de marzo, la localidad de Villablino para apoyar y conocer de primera mano el proyecto del tren turístico Ponfeblino, una iniciativa que consideran referente «nacional e internacional» al combinar historia, ingeniería ferroviaria y turismo sostenible.

Los representantes de la asociación conocerán de primera mano el estado de los trabajos, las instalaciones de los nuevos talleres en Villablino, las actuaciones de recuperación del material histórico, tanto de locomotoras de vapor como de coches turísticos, como los del Limón Exprés, y las previsiones de puesta en marcha del servicio turístico.

Durante la visita mantendrán un encuentro con Manuel Ramos, director de la empresa Ferrocarril del Valle del Sil, y con autoridades locales para analizar las oportunidades que este proyecto puede generar en el ámbito del turismo ferroviario y la cultura industrial.