Los bomberos duplican la asistencia sanitaria en los hogares de Ponferrada

Los Bomberos de Ponferrada intervinieron durante el año 2025 en 83 aperturas de accesos relacionadas con incidentes sanitarios, la mayoría vinculadas a personas mayores, una cifra que se ha duplicado con respecto a otros años. Así lo puso de manifiesto ayer Olivier Bao, jefe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, durante la celebración de San Juan de Dios, patrón del S.P.E.I.S., en la Basílica de La Encina de Ponferrada. Bao también destacó el trabajo del servicio durante los incendios forestales de este verano, describiendo «días muy duros y, por momentos, interminables, en los que las fuerzas se agotaban y, aun así, día tras día, volvíamos a salir». Por ello, el responsable de los Bomberos de Ponferrada quiso tener un recuerdo para el bombero fallecido Nacho Rumbao.

Cabe recordar que el bombero falleció en acto de servicio el pasado 17 de agosto, mientras trabajaba en las labores de extinción del incendio de Yeres-Llamas de Cabrera, que ya afectaba a la Tebaida Berciana. La autobomba que conducía sufrió un accidente en Espinoso de Compludo, en el municipio de Ponferrada.

Más efectivos

En cuanto a los logros del pasado año, Olivier Bao resaltó el incremento de la plantilla, de 28 a 35 integrantes, entre los que se encuentra la primera mujer en el servicio.

De cara a este año, Bao se marca como objetivo mejorar el servicio y la salida laboral de los componentes, con un equipo de descontaminación y más efectivos, hasta «llegar a 42, que sería la cifra ideal, aunque sé que es complejo».

Por su parte, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, felicitó a los bomberos en su patrón y agradeció la labor que realizan «desde una motivación que va más allá de las obligaciones profesionales».

El regidor ponferradino recordó, asimismo, que los cometidos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento son altamente vocacionales, con un compromiso firme con los ciudadanos.

También, destacó «momentos muy duros vividos», como el apagón del mes de abril del año pasado, los incendios forestales de este verano o los incidentes en la captación de agua de San Clemente y Santa Lucía. «En todos ellos, los bomberos de Ponferrada han sido absolutamente ejemplares, demostrando compromiso, profesionalidad y vocación de servicio».

Pagos

Por otra parte, Marco Morala se refirió a las críticas de la a Federación de Asociaciones de Vecinos del Bierzo, quien ha denunciado el retraso del Ayuntamiento de Ponferrada en el pago de las subvenciones correspondientes al año 2025 destinadas al movimiento vecinal. Han pedido a Morala que adopte medidas inmediatas y ha reclamado la sustitución de la concejala responsable, Mari Crespo, al considerar que la gestión de las ayudas está perjudicando directamente al tejido asociativo de la ciudad. «Ha activado un mecanismo sincronizado de crispación», en alusión al PSOE y «yo prefiero consensuar que crispar, que no trae nada bueno, pero es su forma de entender la política», puntualizó el alcalde de Ponferrada.