Alfonso Rueda apuesta por no dividir el voto y dar estabilidad a Castilla y León como en Galicia

El presidente del PP de Galicia, Alfonso Rueda, apostó hoy, en Ponferrada, por la “estabilidad” de cara a las elecciones de Castilla y León y advirtió de que dividir el voto puede restar capacidad de gobierno al actual presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. “En Galicia nos dieron la confianza por mayoría absoluta y tener la posibilidad de comprometerte y poder cumplir”, señaló Rueda. Por este motivo, el líder de los populares gallegos insistió en la necesidad de “darle la fuerza suficiente a un partido de Gobierno y a un presidente que quiere gobernar”.

A su juicio, “todo lo que sea dividir el voto le va a restar capacidad al presidente Mañueco para poder cumplir todos los compromisos y que se siga gestionando con tranquilidad y responsabilidad”. “Los gallegos lo han entendido y en las elecciones del domingo, en Castilla y León, mucha gente también lo va a entender”, añadió.

El presidente del PP de Galicia participó en Ponferrada en el acto sectorial “Emprendimiento e infraestructuras” con empresarios de El Bierzo. En el encuentro estuvo acompañado por el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, la cabeza de lista del PP de León a las Cortes de Castilla y León, María José Álvarez, y otros representantes provinciales y comarcales del partido.

Durante su intervención, Rueda mostró su apoyo a Alfonso Fernández Mañueco “no solo porque esté en campaña, sino también por la estrecha relación con Galicia”. En este sentido, subrayó los lazos que unen a ambas comunidades, aunque lamentó que existan infraestructuras que “no conectan con el resto de España”.

Por ello, defendió reivindicar de forma conjunta nuevas infraestructuras y reforzar una alianza con Asturias y con el norte de Portugal. “Mañueco lo entendió muy bien y sería una magnífica noticia que pudiéramos seguir reivindicando todo lo que está por hacer”, señaló. Además, criticó que el Gobierno de España “pinta en papeles y diseña en la pantalla de un ordenador muchas cosas que quedan por hacer”, por lo que pidió mayor exigencia.

Alfonso Rueda también se refirió a la importancia de las conexiones eléctricas, recordando que en ambas comunidades existen numerosas empresas que quieren seguir creciendo, pero que dependen de un acceso a la energía que calificó de “auténtico desastre”. En este sentido, apostó por “hacer fuerza” en energías renovables y luchar para que las empresas tengan oportunidades.

Por su parte, el presidente del PP de León, Juan Carlos Suárez‑Quiñones, destacó el apoyo de Rueda en el Bierzo y en la provincia de León, y subrayó el trabajo realizado durante estos años por Fernández Mañueco. “Tenemos programa de futuro y balance de pasado”, enfatizó.

También el alcalde de Ponferrada y coordinador local del PP, Marco Morala, puso en valor los “vínculos históricos” entre Galicia y El Bierzo y abogó por “trabajar en ellos”. Asimismo, hizo referencia al “déficit de infraestructuras”, mencionando el Corredor Atlántico, que consideró “alejado de la realidad”, y reclamó que “se cumplan las promesas, que ya va siendo hora”, además de eliminar el “lazo del Manzanal”.

La visita de Alfonso Rueda finalizará en Villafranca del Bierzo, donde recorrió la Iglesia de Santiago de Villafranca del Bierzo junto al alcalde de la localidad, José Manuel Pereira, María José Álvarez y otros representantes del PP de la comarca y la provincia.

